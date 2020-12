John Lennon : son amour pour la ville de New-York

A son arrivée dans la première métropole américaine en 1971, la ville est minée par la pauvreté et la criminalité. Mais elle est aussi en pleine effervescence artistique, avec des célébrités si nombreuses que même une star mondiale comme Lennon pouvait prendre un café au coin de sa rue, au "Cafe La Fortuna", sans être assailli par fans et paparazzi.

Le 8 décembre 1980, le portail en fer forgé de l’immeuble Dakota, aux allures de château en face de Central Park, entra dans l’histoire comme le lieu où fut abattu John Lennon. New York avait cependant été pendant près de 10 ans un symbole de renaissance pour l’ancien Beatle et auteur d'"Imagine".

John Lennon a failli être expulsé des USA

Le FBI plaça Lennon sur écoute et le gouvernement de Richard Nixon ordonna son expulsion - © Michael Ochs Archives

Le couple avait d’abord emménagé à Greenwich Village, alors le quartier artistique par excellence.

"Il ne voulait pas être John Lennon, l’ancien Beatle, une célébrité", explique Susan Ryan, auteure new-yorkaise qui organise des visites guidées sur le thème des Beatles.

Le deux-pièces du 105 Bank Street, où ils habitèrent de 1971 à 1973, est occupé depuis 25 ans par le même locataire, Roger Middleton, "conscient de l’héritage" du lieu.

John et Yoko rejoignirent vite les milieux de gauche de l’époque, et sortirent en 1972 un album, "Some Time in New York City", très politique, abordant racisme, sexisme et incarcération.

Le FBI plaça Lennon sur écoute et le gouvernement de Richard Nixon ordonna son expulsion, début d’une longue bataille judiciaire. L’ancien Beatle n’obtint son permis de séjour qu’en 1976.