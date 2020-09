Joaquin Phoenix et Rooney Mara accueillent un petit River dans la famille

Viktor Kossakovsky , Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ

Interviewé sur l’implication de Phoenix dans le film, Kossakovsky a déclaré : "Il vient d’avoir un bébé au fait… Un joli fils appelé River."

River Phoenix, la star de films tels que Stand By Me et My Own Private Idaho, est décédé d’une overdose accidentelle de drogue à l’âge de 23 ans. Discutant récemment avec Anderson Cooper dans l’émission "60 Minutes", Joaquin Phoenix est revenu sur ses liens avec son frère et sur l’impact des médias sur leur famille après son décès. "River était un acteur et une star de cinéma vraiment important, et nous ne le savions pas vraiment", a-t-il déclaré. "Pendant cette période où vous êtes le plus vulnérable, il y a des hélicoptères qui vous survolent. Il y a des gens qui essaient de se faufiler sur votre propriété. Pour moi, tout cela entravait le processus de deuil."