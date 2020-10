Jennifer Aniston nous présente son adorable chiot adopté dans un refuge

"Salut! J'aimerais vous présenter le nouveau membre de notre famille ... c'est Lord Chesterfield (très fatigué)", lit-on dans la légende de la vidéo. "Il a volé mon cœur immédiatement."

Elle a également remercié le Wagmor Pet Hotel & Spa et a écrit qu'elle était "reconnaissante que vous preniez grand soin de ces chiens abandonnés et que vous leu trouviez un chez eux pour toujours". L'année dernière, Aniston a perdu son berger allemand blanc, Dolly, qu'elle aimait tant.

En décembre, elle a déclaré au magazine People qu'elle était "si près" d'avoir un nouvel animal de compagnie. "Et mon amie Ellen DeGeneres, comme vous le savez, n'aime rien de plus que de me bombarder de photographies extrêmement déchirantes d'animaux qui ont besoin de maisons", a-t-elle ajouté. "Et au fait, si je pouvais avoir un lama, un cochon, un alpaga, des moutons, des chèvres, je le ferais."