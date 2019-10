Jennifer Aniston débarque sur Instagram et fait plus de 8 millions de likes en quelques heures

Ça y est, la star a enfin succombé à l’appel du réseau social devenu indispensable dans le monde des millenials aujourd’hui.

Bien qu’elle ne fasse techniquement pas partie de cette tranche d’âge, ses fans et followers sont des adeptes de la plateforme depuis des années. Ils s’attendent (à tort ou à raison) à pouvoir retrouver leurs stars préférées et à suivre leur quotidien. Elle avait pourtant juré qu’elle n’y partagerait jamais rien, revirement qui comble les fans.

La toute première photo postée par l’actrice a recueilli plus de 8 millions de likes en seulement quelques heures !

Un record qui n’étonne personne quand on voit la photo puisque ce sont les acteurs de Friends au complet : Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry. Le groupe a réussi à trouver une date où chacun était dispo au même endroit, ils en ont profité et se sont retrouvés pour un dîner chez Courteney Cox.

Friends refait le buzz depuis quelques années avec l’approche des 25 ans de la série et des nombreuses rumeurs sur un éventuel retour. Rumeurs subtilement soutenues par les acteurs eux-mêmes et leurs fréquentes réunions ou post sur insta malgré leurs discours officiels affirmant l’impossibilité de recommencer la série. Le créateur de Friends l’a finalement affirmé : il n’y aura pas de retour, c’était parfait comme c’était. Ce qui n’empêche pas, malgré tout, les aficionados de continuer à espérer (on n’est pas à l’abri d’un coup de pub).