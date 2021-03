Interview de Meghan Markle : le sexe de leur bébé révélé, la note positive dans toutes les révélations

L’interview d’Oprah promettait de faire grand bruit, c’est chose faite. Entre le racisme de la famille royale, les pensées suicidaires de Meghan et le prince Charles qui a déçu son fils, on avait bien besoin d’un petit peu de positif.

Lire aussi : Meghan Markle et le prince Harry : le récap du Megxit

Il y a deux semaines, le couple annonçait via Instagram la venue de leur seconde enfant. Après les déclarations de Meghan Markle sur la fausse couche qu’elle a vécu en juillet dernier, l’annonce a fait grand plaisir aux fans (et aux familles). Les paris allaient bon train sur le sexe et la date d’arrivée de ce deuxième enfant !

Le couple a profité de leur entretien avec Oprah Winfrey pour annoncer la bonne nouvelle : ce sera une fille et elle arrivera cet été !

Pour les plus curieux, ils ont précisé que ce serait leur deuxième et dernier enfant. "Avoir un garçon, puis une fille, que peut-on demander de plus ?", a dit Harry.