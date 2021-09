Harry et Meghan font la couverture du Time en tant que personnalités les plus influentes de 2021

Le prince Harry et la duchesse Meghan Markle font partie des personnalités les plus influentes de 2021 selon le Time qui sort chaque année ce top.

Décidément le couple est dans tous les médias. Après leur séparation de la famille royale et l’encre que cela a fait couler dans tous les journaux du monde, après leur interview choc avec Oprah qui a encore plus fait parler, après l’absence de la duchesse à l’enterrement du prince Philip, les voici maintenant en une du Time en tant que personnalités les plus influentes de l’année 2021. Cette fois-ci, c’est pour leur travail et leur engagement auprès d’associations et de mouvements sociaux qu’ils font les gros titres, plutôt positif !

Le 15 septembre, jour de l’anniversaire du prince Harry, le magazine américain a publié les 100 personnes les plus influentes, dont le duc et la duchesse de Sussex, Britney Spears (qui a fait aussi couler beaucoup d’encre cette année #freebritney), la gymnaste américaine Simone Biles (qui a mis en évidence les problèmes de santé mentale auxquels les athlètes sont confrontés) et le PDG d’Apple Tim Cook figurent sur la liste, entourés de nombreuses autres personnalités.

José Andrés a rédigé une courte présentation du couple et explique pourquoi ils sont dans cette liste cette année, félicitant le couple d’avoir transformé "la compassion en actes sur le terrain" via leur Fondation Archewell et de donner "une voix aux sans-voix à travers les médias".

"Passer à l’action n’est pas un choix facile pour de jeunes duc et une duchesse qui ont été bénis par la naissance et le talent, et brûlés par la gloire. Il serait beaucoup plus sûr de profiter de leur bonne fortune et de garder le silence. Main dans la main avec des partenaires à but non lucratif, ils prennent des risques pour aider les communautés dans le besoin – en offrant un soutien en matière de santé mentale aux femmes et aux filles noires aux États-Unis et en nourrissant les personnes touchées par les catastrophes naturelles en Inde et dans les Caraïbes. Dans un monde où tout le monde a une opinion sur des personnes qu’ils ne connaissent pas, le duc et la duchesse ont de la compassion pour les personnes qu’ils ne connaissent pas. Ils ne se contentent pas d’exprimer leur opinion.", a-t-il écrit.

Harry et Meghan sont les seuls membres de la famille royale britannique à figurer sur la liste du Time.