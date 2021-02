Harry et Meghan chez Oprah : ils diront tout, il n'y aura aucun tabou, aucune limite

On n’entendait plus beaucoup parler du couple royal déménagé en Californie depuis quelque temps mais dernièrement, ils refont surface et les tabloïds se délectent déjà des scandales qu’ils pourraient relancer.

La moitié des Britanniques trouvent cette interview inappropriée

Le Mirror confirme bien la venue sur les plateaux de Meghan et Harry qui vont, pour la première fois, parler publiquement de leur décision controversée de quitter la Grande-Bretagne et de démissionner de leurs rôles dans la famille royale.

Une décision qui les a conduits à s’installer en Californie et, en raison notamment du Coronavirus, à ne pas se rendre au Royaume-Uni depuis plus d’un an, ce qui leur a fait perdre leurs parrainages militaires et sportifs alors que le couple tentait de renégocier leur sortie et leurs revenus. Une nouvelle à laquelle le couple ne s’attendait pas et qui change bien des choses dans leurs relations avec le palais royal.

Le Megxit a déjà fait couler beaucoup d’encre et on devrait encore voir la photo du couple princier un peu partout avant et après cette fameuse interview. Le prince Harry et Meghan Markle n’auraient même pas eu la courtoisie de prévenir la reine de leurs plans, selon un expert royal.

Cependant, la réaction de la famille royale est plus détachée que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Selon la correspondante royale du DailyMail Rebecca English, comme le duc et la duchesse de Sussex ne sont plus des membres actifs de la famille royale, ils sont libres de prendre toutes les décisions qu’ils veulent par rapport aux médias.

Et il n’y a pas que la famille royale qui est choquée puisque, d’après le DailyMail, près de la moitié des Britanniques pensent qu’il est "inapproprié" pour Harry et Meghan de donner une interview à Oprah Winfrey sur leur vie en tant que royals après le Megxit.