Gigi Hadid dévoile le prénom original de sa fille

La jeune maman a choisi de laisser un détail qui n’a pas échappé à sa communauté sur Instagram. Elle a modifié sa biographie sur le réseau social pour se présenter comme “la maman de Khai / Khai’s mom”. L’information subtile s’est très vite répandue, l’égérie des plus grandes campagnes de mode et l’ancien membre des One Direction sont parents d’une petite Khai qui signifie “couronné” en arabe. Le lien est vite établi avec d’autres membres de la famille. En effet, la grand-mère de Gigi s’appelait “Khairiah” et Malik signifie “Roi”.

Les jeunes parents nagent dans le bonheur avec leur petite Khai qui a changé leur monde.