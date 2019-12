Entre chic et décontraction, quelles tenues portaient les stars de la mode pour Thanksgiving ?

Les icônes de mode n’ont pas toutes célébré Thanksgiving de la même façon.

Si toutes ont délaissé les podiums, les shootings photo, et les salles de sport, le temps d’une soirée, pour se retrouver en famille ou entre amis, certaines ont privilégié un retour dans leur ville natale quand d’autres se sont envolées vers des destinations de rêve. Résultat, on se retrouve avec un panorama de tenues diverses et variées qui va de la robe de soirée ultra glamour au bikini sexy. Tour d’horizon.