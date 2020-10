EnjoyPhoenix répond après avoir été traitée de prostituée pour une vidéo Instagram

Elle a ensuite posté une nouvelle réponse sur Instagram dans laquelle elle s’explique avec ses détracteurs : "On va parler de ce sujet qui dérange : les seins. Il y a quelques semaines, j’ai posté un réel où on pouvait apercevoir le côté d’un de mes seins […]. J’ai été hyper choquée de voir les centaines de commentaires insultants, dégradants, méchants, et surtout faussés. On m’a accusée de montrer mes seins pour le buzz. […] On m’a bien entendu traitée de p***, de sa****, de prostituée. Mais on m’a surtout dit que j’étais vulgaire. Mais vulgaire pour qui ? Pourquoi ? Quelle est votre définition de ce mot ? La mienne en tout cas n’est pas concernée par la vidéo que j’ai postée."

EnjoyPhoenix prend également le temps de parler aux femmes qui vivent mal leur corps dans cette société qui hypersexualise la femme mais lui reproche tout attribut sexuel : "Changez de perspective et arrêtez de vous faire laver le cerveau par ces images de seins sexualisés. Je n’ai jamais été aussi à l’aise et fière de mon corps. Cette année m’a fait prendre confiance en moi comme jamais, et je suis contente de voir que je suis capable d’avoir de moins en moins peur du regard des autres sur mon physique. Alors voilà, soyez fières de vos seins, gros, petits, tombants, qui pointent, absents, malades, avec des vergetures ou des cicatrices. Ils font partie de vous, n’ayez pas peur d’en être fières."