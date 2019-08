Emma Watson et Tom Felton en vacances ensemble

Il ne faut pas plus qu’une photo instagram pour que les fans s’emballent.

Leur amitié remonte au tournage de la saga Harry Potter où les deux acteurs campent des élèves de l’école de Sorciers. Hermione (Emma Watson), l’élève surdouée et courageuse de Griffondor et Drago (Tom Felton), la terreur des couloirs, fils à papa de Serpentard.

Les deux stars ne se sont jamais vraiment éloignées et restent en contact proche depuis la fin de la saga. On a déjà pu les voir ensemble à de nombreuses reprises, pour le plus grand plaisir des fans qui espèrent chaque fois l’annonce d’un couple (qu’ils surnomment Dramione, mélange de Drago et Hermione).

Cette fois-ci, c’est Tom Felton qui a partagé une photo de lui et Emma sur son compte Instagram. Tom apprend à Emma à jouer de la guitare acoustique et, si l’on en croit la légende, elle apprend vite. Tous les deux en Afrique du Sud, il profite de vacances bien méritées vu le calendrier de tournage bien rempli d’Emma.

Il ne faut cependant pas trop s’emballer parce qu’ils ont déjà dit à plusieurs reprises depuis des années qu’ils sont amis, qu’ils aiment passer du temps ensemble mais qu’ils ne sont pas en couple. Cela n’empêchera pas les amoureux de Dramione de continuer de rêver à un couple post Harry Potter !