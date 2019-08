Emma Watson et Kristen Stewart se dévoilent dans les coulisses d'un calendrier

Le fabricant italien de pneumatiques Pirelli a présenté les coulisses de son célébrissime calendrier, mettant en scène neuf héroïnes choisies pour livrer leur interprétation personnelle de "Juliette", la protagoniste féminine de la tragédie de William Shakespeare. Réalisée par le photographe Paolo Roversi à Paris et Vérone, cette nouvelle édition sera dévoilée à la fin de l’année.

Baptisé "Looking for Juliet", le calendrier Pirelli 2020 se dévoile aujourd’hui à travers une sélection de clichés montrant les coulisses du shooting réalisé par le photographe de mode italien Paolo Roversi. Cette année, les photographies s’inspirent directement de la tragédie shakespearienne "Roméo et Juliette", et plus spécifiquement encore de son héroïne, interprétée pour l’occasion par neuf personnalités.

Les actrices Emma Watson, Kristen Stewart, Claire Foy, Mia Goth, Indya Moore, et Yara Shahidi, mais également les chanteuses Chris Lee et Rosalia, et l’artiste Stella Roversi, des personnalités issues d’horizons divers et variés, livrent leur propre interprétation de Juliette dans une série de clichés placée sous le signe de l’émotion et de l’art.

"Je suis toujours à la recherche de ma Juliette et je chercherai toute ma vie. Parce que Juliette est un rêve", confie le photographe Paolo Roversi dans un communiqué.

Publié depuis les années 1960, le calendrier Pirelli est chaque année réalisé par les plus grands photographes de la planète. Peter Lindbergh, Bruce Weber, Mario Testino, Annie Leibovitz, Mert Alas et Marcus Piggot, Mario Sorrenti, ou encore Karl Lagerfeld font partie des photographes de renom qui ont apporté leur créativité au célèbre calendrier.