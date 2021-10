Elisabeth II annule son voyage, forcée par ses médecins de rester alitée

Le palais de Buckingham a annoncé officiellement que la reine Elizabeth II se repose au château de Windsor après avoir accepté "à contrecœur" un avis médical pour annuler un voyage en Irlande du Nord.

La reine de 95 ans qui a dû enterrer son mari, le prince Philip, plus tôt cette année va se reposer quelques jours. Elle a accepté de ralentir le rythme mais soutient qu’elle n’annulera pas tous ses engagements. "Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d’engagements aujourd’hui et demain. La reine adresse ses vœux les plus chaleureux au peuple d’Irlande du Nord et se réjouit de la visiter à l’avenir", indique le communiqué.