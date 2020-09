Ed Sheeran et Cherry Seaborn sont parents d'une petite Lyra

C’est sur Instagram que la star avait délaissé depuis décembre qu’ils ont décidé de faire leur annonce avec une photo des petites chaussettes de Lyra et un long commentaire : "Ello ! Un petit message de ma part car j’ai des nouvelles personnelles que je voulais partager avec vous. LA semaine passée, avec l’aide d’une incroyable équipe de livraison, Cherry a donné naissance à notre petite fille magnifique et en bonne santé : Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nous sommes complètement amoureux d’elle. Maman et bébé vont toutes les deux à merveille et nous sommes sur un petit nuage. Nous espérons que vous pourrez respecter notre vie privée en ce moment. Beaucoup d’amour et je vous verrai quand il sera temps de le faire. Ed"

Une jolie nouvelle pour le couple !