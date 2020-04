Confinement royal : Harry et Meghan Markle distribuent de la nourriture à Los Angeles

On les voit sur des images de caméras de surveillance arrivant au Sierra Bonita Community Apartments à West Hollywood dans leur SUV. Une équipe de sécurité les accompagnait dans un second véhicule mais le couple a décidé de monter seul jusqu’à l’appartement pour livrer la nourriture.

Mercredi 15 avril, le duc et la duchesse ont été repérés par le DailyMail en train de livrer des colis alimentaires pour le projet à but non lucratif "Angel Food" basé à Los Angeles.

Meghan Markle et le prince Harry ont été photographiés pour la première fois à Los Angeles, masques sur le nez et gants aux mains, ils livrent de la nourriture pour une œuvre caritative.

Décontracté depuis qu’ils ont quitté la famille royale

Habillés de manière décontractée en jeans, on n’avait plus vu le couple de cette manière depuis l’arrivée officielle de Meghan dans la famille royale. Harry et Meghan ont tous deux suivi les nouvelles règles de sécurité mises en vigueur en Californie concernant les couvre-visages. Harry est affublé d’un bandana bleu et Meghan arborait ce qui semble être un masque chirurgical. Le couple portait également des gants à leurs mains droites.

Meghan et Harry ont passé deux jours à faire du bénévolat cette semaine auprès des organisations à but non lucratif qui cuisinent et livrent des repas aux personnes atteintes d’une maladie grave qui courent un plus grand risque en ce moment de pandémie.

Aucun des clients de l’organisme de bienfaisance ne savait que le duc et la duchesse allaient livrer la nourriture, et aucun n’avait été prévenu de leur arrivée.