Comment les stars de la mode ont-elles fêté le Nouvel An?

Que ce soit sur des plages des Caraïbes ou dans des soirées entre amis ou en famille, les mannequins stars ont fêté le début de 2020 avec style et parfois humour.

Chrissy Teigen

La mannequin et présentatrice télé a posté une photo moins à son avantage pour célébrer la nouvelle année. Elle a informé ses 27,2 millions de followers sur Instagram qu'elle était enrhumée grâce à une photo la montrant en train de se moucher, vêtue d'une serviette éponge avec un verre de vin en premier plan. Une manière plus naturelle et humoristique de présenter ses vœux.