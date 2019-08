Deux semaines dans un sublime hôtel, le Cotton House Resort, où ils avaient séjourné lors de leur lune de miel, il y a déjà 7 ans. Un hôtel où le prix des chambres oscille entre 540€ pour une chambre basique et 3200€ pour une suite de luxe. A côté de l’hôtel, le complexe loue également des villas privées (avec piscine dans un jardin privé), option que la famille a choisie et qui s’élève à 30.000€ par semaine au bas mot. Des vacances de citoyens britanniques lambda, en somme.

Il est loin le temps où la famille royale passait leur été à Balmoral dans la résidence que la Reine Victoria a acquise en 1830. Des envies exotiques secouent les têtes couronnées britanniques et c’est sur l’ île Moustique , dans les Caraïbes, qu’ils sont partis en vacances cet été. Une île déjà plébiscitée par la famille de Kate depuis des années, ses parents y séjournant souvent en hiver et, surtout, connue pour être le repère de la Princesse Margaret , sœur de la Reine.

Combien ont coûté les vacances de William et Kate? - © happytrip - Getty Images/iStockphoto

Une dépense très élevée qui comprend le logement mais aussi (et surtout), la sécurité. Ils ne voulaient pas se retrouver dans la même situation que lors de leur lune de miel où des paparazzis avaient pris des clichés de la nouvelle duchesse seins nus au bord de la piscine. La protection de leur vie privée et, particulièrement, de celle de leurs enfants tient fort à cœur pour le couple royal.

Ils sont également venus avec une dizaine d’agents des services secrets britanniques qui surveillaient les alentours (en short ?) et des bateaux patrouillaient le long de leur plage privée, en plus du service de police de l’île. Un dispositif de sécurité qui n’a pas empêché la famille de profiter de ses vacances et de se délecter des mets antillais grâce au chef à domicile et aux dîners sur la plage… Des vacances de rêve finalement !