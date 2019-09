Combien ont coûté les rénovations du Cottage de Meghan et Harry ?

Une note salée qui a beaucoup fait jaser.

C’est un total de 2,7 millions d’euros que la famille royale britannique à annoncer pour le "petit cottage" du jeune couple et de leur fils rapporte l’édition britannique de L’Express.

Les travaux avaient duré 6 mois et ont été finis fin juin mais la déco intérieure est toujours en court et Meghan ne regarde pas à la dépense (en star d’Hollywood habituée au meilleur et au plus cher).

Le Frogmore Cottage, offert par la Reine, nécessitait de gros travaux pour réunir 5 appartements en un. Mais le couple n’en a pas fini et veut apporter des modifications aux fenêtres, aux murs et aux portes avant de s’attaquer au jardin qu’ils comptent refaire entièrement.

Sachant que les estimations évaluaient les dépenses à 392.000 €, on peut dire que le chiffre est dépassé (et largement).

Malgré cela, leurs rénovations sont encore en deçà de ce qu’avaient coûté les travaux de William et Kate lorsqu’ils ont emménagé à Kensington Palace (cottage vs palais, on comprend que ce soit plus cher). En effet, leurs rénovations ont dépassé les 5 millions d’euros pour l’appartement 1A qu’ils occupent désormais.

Une facture énorme mais en partie expliquée par ses origines puisque les anciens appartements avaient été transformés en bureaux, suite au décès de la princesse Margaret en février 2002. " Les travaux comprenaient des coûts importants de désamiantage, de pose d’un nouveau toit, de la remise à neuf de l’électricité et de la plomberie, et une quantité importante de travaux de construction interne pour rendre à la résidence sa fonction de lieu de vie ", avait expliqué le porte-parole de la couronne en 2014.