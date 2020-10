Cardi B répond après avoir posté par erreur une photo nue sur Instagram

Cardi B a publié mardi par accident une photo d’elle-même seins nus sur Instagram. La photo est restée sur son profil pendant peu de temps avant d’être supprimée mais suffisamment pour que tout internet la voie et la partage.

Le lendemain, la rappeuse américaine a évoqué la publication accidentelle d’une photo seins nus sur Instagram et a expliqué qu’elle avait été publiée par erreur. Après avoir réalisé son erreur, Cardi B a partagé un mémo vocal sur Twitter. "… Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Vous savez quoi, je ne vais jamais m’en vouloir en fait" dit-elle.

Lire aussi : Élections américaines : Kylie Jenner en bikini augmente de 1500% le trafic d'une plateforme d'inscription des électeurs

La jeune femme de 28 ans avait prévu de mettre tout ça derrière elle et de ne pas s’attarder sur l’erreur. Elle explique : "Je vais prendre mon petit-déjeuner, puis je vais aller à une fête parce que je 'Je ne vais même pas y penser. Je ne vais pas y penser, OK ? Non, non, je n’y pense pas, je n’y pense pas. C’est ce que c’est. Ça arrive…'"

Elle a également publié un message sur son Instagram disant : "Je n’ai publié (sic.) aucune story parlant de poursuivre qui que ce soit en justice… personne ne sera poursuivi pour cela…"