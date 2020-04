Bruce Willis et Demi Moore, divorcés mais confinés ensemble

Demi et Bruce se sont mariés en 1987, ont divorcé en 2000 et ont eu trois filles : Rumer, 31 ans, Scout, 28 ans et Tallulah, 26. Willis a également deux filles, Mabel, 8 ans, et Evelyn, 5 ans, avec sa femme, Emma Heming.

Comme de nombreux parents divorcés, la garde des enfants est problématique en ces temps de confinement. Problème réglé pour Bruce Willis et Demi Moore puisqu’ils ont décidé de passer ce (long) moment en s’isolant du reste du monde en famille et puis aussi parce que leurs enfants n'ont plus vraiment besoin d'être gardé par leurs parents...

Beaucoup se sont demandé si la femme actuelle de Bruce, Emma Heming, et les deux filles du couple (Evelyn et Mabel) étaient également là avec eux. Heming, cependant, a semblé confirmer que ce n’était pas le cas en commentant la photo de Demi, "[Le lien familial] à son comble… je vous aime et vous me manquez les gars".

Alors que le couple a divorcé en 2000 après 13 ans de mariage, Willis et Moore sont restés proches depuis. Demi était une invitée d’honneur au Bruce’s Comedy Central Roast en 2018 et elle a écrit à quel point elle était "fière" de leur divorce et de leur capacité à devenir coparent après leur séparation dans son livre de 2019 "Inside Out".

Tallulah a partagé une photo sur Instagram de Moore et Willis portant un pyjama à rayures vertes et blanches assorties.