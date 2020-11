Britney Spears tente d'apaiser ses fans : "Je n’ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie"

Really ? Ses followers ne sont visiblement pas tous convaincus.

Cernée de khôl, la pop star apparaît sur un fond blanc en se triturant les mains : "Bonjour, je sais qu’il y a eu récemment beaucoup de commentaires et un tas de gens qui ont dit des choses sur moi, mais je voulais juste vous faire savoir que je vais bien, je n’ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Je vous envoie des prières, des pensées et évidemment beaucoup d’amour".

"Je n’y crois pas", "C’est moi ou a-t-elle l’air de plus en plus abattue chaque jour ?", "Elle n’a clairement pas l’air bien ou heureuse…", "Si tu dois dire aux gens que tu vas bien et que tu ressembles à ça, c’est que tu ne vas pas bien" peut-on lire dans les commentaires en dessous de la vidéo postée par Britney ce mardi 3 novembre, qui n’a visiblement pas eu l’effet escompté.

Ce n’est pas nouveau. Depuis plusieurs semaines, les posts de Britney Spears sur Instagram suscitent en effet l’inquiétude et/ou le malaise de ses fans : repost continuel des mêmes photos, vidéo de la pop star dansant dans son salon les cheveux emmêlés, propos décousus…