Barack Obama donne sa définition du véritable homme moderne, utopie ?

Barack Obama et Bruce Springsteen étaient les invités exceptionnels de l’émission Quotidien. Une rencontre hors du commun où Barack Obama a pris le temps d’expliquer ce qui, selon lui, est un homme moderne.

Il nous avait déjà régalés de ses visions féministes il y a quelques années en affirmant que les femmes sont meilleures que les hommes (ce n’est pas nous qui le disons, c’est lui !). Il continue sur sa lancée et nous explique aujourd’hui ce qui fait (ou ne fait pas) l’homme moderne.

Invité à l’occasion de la sortie de leur livre de conversations intitulé "Renegades : Born in the USA", l’ex-président et le chanteur américain ont répondu aux questions de Yann Barthès. Si vous n’avez pas suivi l’actualité de l’autre côté de l’Atlantique, vous êtes peut-être étonnés de voir un livre écrit par ces deux personnages. Ils sont en fait devenus amis assez tard dans leur vie, se rapprochant en raison de leur proximité idéologique, comme l’explique QG Magazine.

À savoir qui est le boss entre les deux compères, ils sont d’accord pour dire que ni l’un ni l’autre ne l’est, ce sont leurs femmes Patti et Michèle les vrais boss. Continuant sur le sujet, Barack Obama raconte : "Bien souvent, aux États-Unis, on veut être un athlète, on veut séduire un maximum de filles, il faut gagner beaucoup d’argent…" – "Un cow-boy ?" demande Yann Barthès. "Il y a un peu de ça a confirmé Barack Obama. Disons qu’il y a toujours pas mal de gens qui se définissent comme ça et je crois qu’il faut en faire passer par là. Mais, justement, nous-mêmes avons traversé ces périodes où pour se définir en tant qu’homme fort, il fallait avoir ces modèles. Maintenant, on se dit que c’est plutôt 'est-ce qu’on sait se préoccuper des autres ?', ‘accepter et assumer sa responsabilité envers les autres’. C’est ça être un homme aujourd’hui. Ces nouvelles définitions nous ont au bout du compte apporté beaucoup plus de satisfactions. Et d’ailleurs c’est en partie ce que nos épouses nous ont enseigné mais également nos enfants."

Voilà une idéologie moderne !