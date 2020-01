Angelina Jolie et Brad Pitt se lancent dans le champagne rosé en France

"Cela sera la seule maison en Champagne à produire uniquement du rosé", explique Rodolphe Peters. "Les volumes seront très raisonnables. Environ 10.000 bouteilles pour commencer et nous ne prévoyons pas de produire plus de 25.000 bouteilles à terme. L'ambition est vraiment d'élaborer un champagne rosé de référence", ajoute-t-il.

"Il s'agit de pousser la qualité le plus loin possible en s'appuyant sur l'expertise de Perrin et de Miraval dans l'élaboration des saignées de rosé et celle de Peters dans le travail des grands champagnes Blanc de Blanc et des rosés d'assemblage."