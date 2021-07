Andie MacDowell laisse apparaître ses cheveux gris à Cannes : son choix assumé ravit la toile

L’actrice et égérie de L’Oréal a attiré tous les objectifs sur le tapis rouge à Cannes en apparaissant avec une longue crinière poivre et sel. Un signe body positive qui a enflammé le public sur la toile.

La 74e édition du Festival de Cannes a débuté ce 6 juillet et une fois n’est pas coutume, certaines stars du grand écran sont sorties du lot sur le tapis rouge. Si Angèle et Marion Cotillard, toutes les deux à l’affiche d’Annette de Leos Carax, témoignant d’une certaine complicité au moment de gravir les marches, ont attiré les regards, c’est une actrice plus âgée qui a fait énormément parler : Andie MacDowell.