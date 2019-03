Actrice et femme engagée, la vie hors norme de Jennifer Lawrence

Grande icône d'Hollywood, elle a également fait entendre sa voix pour le droit des femmes. Voici la vie de Jennifer Lawrence.

"J'ai eu la sensation que j'avais une voix, que les gens me regardaient et m'écoutaient. Ne pas l'utiliser, ne rien dire, ça ne me correspondait pas", confie Jennifer Lawrence. L'actrice est une grande figure du cinéma américain mais elle a également placé sa notoriété au service de ses convictions. Elle naît en 1990, dans le Kentucky. À 14 ans, alors qu'elle est en vacances avec sa mère, un directeur de casting la repère. Une rencontre qui fera naître chez l'adolescente des ambitions de cinéma puisqu'elle arrêtera l'école l'année suivante pour se consacrer à une carrière d'actrice. "Je voulais faire tout mon possible avant d'abandonner", explique-t-elle.

À 20 ans, elle se fait remarquer pour son rôle dans "Winter's Bone" et décroche sa première nomination aux Oscars. Elle remportera ce prix prestigieux deux ans plus tard pour son rôle dans "Happiness Therapy" aux côtés de Bradley Cooper. Très vite, la jeune actrice occupe une place éminente dans le cinéma américain et devient d'ailleurs, à 25 ans, l'actrice la mieux payée au monde avec 52 millions de dollars de revenus perçus en un an.

Une actrice militante

Pendant sa carrière, Jennifer Lawrence s'est insurgée contre les injustices qui pèsent sur les femmes en pointant les inégalités salariales mais aussi en levant le voile sur le harcèlement sexuel. En effet, elle compte parmi les membres fondateurs du mouvement Time's Up, qui a été fondé quelques mois après l'affaire Harvey Weinstein. Cette initiative a permis de récolter plusieurs millions de dollars pour soutenir les femmes victimes d'agressions. Peu après, l'actrice annonce faire une pause dans sa carrière, notamment pour "encourager les jeunes à s'engager politiquement au niveau local".

En 2013, Jennifer Lawrence figure dans la liste des 100 personnes les plus influentes au monde du magazine "Time".