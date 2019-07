Le premier incident a été remarqué lors de la parade annuelle 'Trooping the Colour' c’est-à-dire, l’anniversaire de la Reine Elisabeth II . Le 21 avril, la tête du Royaume fêtait en grande pompe ses 93 ans et ce, accompagnée de tout le gratin anglais ainsi que de toute la famille dont, bien entendu, son petit-fils (qu’on dit le préféré) et sa femme qui a récemment accouché (où est donc son reste de baby bump ?) de leur premier enfant, Archie.

Quand le prince Harry rabroue Meghan en public - © DANIEL LEAL-OLIVAS - AFP

Lors de cet évènement public, les sujets du Royaume et la presse internationale ont pu assister à une première "scène de ménage" entre le couple. Sans en venir à l’engueulade ou aux mains, la scène a malgré tout choqué, connaissant la retenue et les faux-semblants qui collent habituellement à l’image de la famille royale. On ne lave pas son linge sale en public et on garde ses problèmes, tensions et autres soucis pour soi.

Pourtant, lors de ce retour sous les projecteurs, après la naissance de leur fils, le couple n’est pas apparu comme le plus soudé de la famille royale. On connaît les rumeurs de tromperie qui secouent le couple de William et Kate mais on ne se doutait pas qu’il y avait quelques tensions dans le joli couple que forment Harry et Meghan.

On peut voir, sur cette vidéo, la famille royale en tenue d’apparat et le Prince Harry se tenant derrière son épouse. Le Prince discute avec quelqu’un derrière lui, Meghan tente de participer à la conversation mais se fait alors rabrouer très clairement par son mari qui semble lui dire "retourne-toi". Meghan fait bonne figure (comme tout bon membre de la famille royale) et obéi à son mari en gardant, toute fois, un visage légèrement sous le choc.

Les réactions ne se font pas attendre après la mise en ligne de la vidéo sur Twitter : " Waw… C’est la première fois que je vois Harry la repousser comme ça ! ", " Elle ne réagit pas, c’est dingue comme elle lui obéit ! "