La tradition veut que lors d’une visite officielle entre représentants d’Etats, les invités et les hôtes s’offrent des cadeaux personnalisés. La visite de la troupe Trump (le Président accompagné de la First Lady ainsi que ces 4 enfants et leurs conjoints) n’a pas fait exception. On se souvient des frasques de la visite de 2018 (où il n’avait pas fait de révérence et était passé devant la Reine) mais Trump semble s’être conduit correctement cette fois, si l’on omet la petite insulte à Meghan Markle (la traitant de "méchante") quelques jours avant la visite officielle. Le Prince Harry lui en a tenu rigueur puisque il a tout fait pour ne pas l’approcher et ne pas devoir lui adresser la parole lors du lunch au Palais.

Les cadeaux que se sont échangés Donald Trump et la Reine Elizabeth II - © ALASTAIR GRANT - AFP

La Reine Elizabeth II, sans son mari qui s’est retiré de la vie publique depuis 2017 en raison de son grand âge (97 ans), aime être subtile dans son travail. Elle ne peut pas émettre d’avis public concernant la politique et les relations internationales mais elle a trouvé le moyen de contourner l’interdit : elle utilise des broches pour faire passer des messages politiques. Elle en a donc une jolie collection et peut maintenant en rajouter une, offerte par Melania Trump. Une jolie broche Tiffany & Co en forme de coquelicot, Poppy pour les Anglais (fleur rendant hommage aux soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale) en argent et soie rouge, protégée par une boîte en cuir et en bois. Elle aurait coûté entre 650 et 800 dollars. Le Prince Philip, bien qu’absent, a lui aussi reçu un cadeau personnalisé : un blouson Air Force One avec son nom brodé ainsi qu’une autobiographie signée du général et pilote américain James Doolittle. Une bonne idée puisque le Duc d’Édimbourg a été pilote émérite de la Royal Air Force. Le couple royal a, quant à lui, offert au Président des Etats-Unis une première édition de La Seconde Guerre mondiale, une œuvre de Winston Churchill, dont le chef d’Etat est un grand admirateur. La première dame a, elle, reçu un coffret en argent et en émail avec un intérieur couleur bleu roi rappelant les colonnes de la "Music Room" du Palais de Buckingham.

Les cadeaux que se sont échangés Donald Trump et la Reine Elizabeth II - © BEN STANSALL - AFP