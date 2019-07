L'ombre de Diana au baptême du fils de Meghan et Harry

Le baptême du petit Archie Mountbatten-Windsor a eu lieu ce week-end, pendant que la Belgique était en émoi devant le départ du Tour de France.

Le couple a choisi de baptiser leur fils ce 6 juillet dans l’intimité, loin des curieux et des caméras. Le Prince Harry aimerait laisser son fils avoir une enfance la plus normale possible et ne pas être constamment sous le feu des projecteurs. Une décision qui n’a pas été comprise par le peuple britannique qui est non seulement très attaché à sa famille royale, mais aussi habitué à être dans leur intimité grâce aux évènements publics et aux retransmissions télévisées, et ce, depuis le couronnement de la Reine Elisabeth II qui, en 1953, avait offert un moment historique au monde entier.

Harry et Meghan ont entendu les Britanniques et mis un peu d’eau dans leur vin en publiant deux clichés officiels de l’évènement sur les réseaux sociaux. Sur l’un d’eux, on aperçoit des visages qui rappellent celui de la mère du Prince Harry. Le couple a tenu à inviter des membres de la famille de Lady Di pour sentir sa présence en ce jour important, malgré son absence dans la vie de ses fils depuis le tragique accident.