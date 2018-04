Kate Middleton admise à la maternité

Le palais l’a annoncé ce matin sur Twitter, La Duchesse de Cambridge est arrivée en voiture à la maternité du St Mary’s Hospital (Londres). La naissance du troisième enfant du couple princier est imminente.

Tout était déjà prêt pour accueillir Kate Middleton. Une chambre de la luxueuse Lindo Wing du St Mary’s Hospital de Londres était réservée depuis mi-mars en vue de l’événement. Rappelons que la Duchesse de Cambridge avait déjà accouché du prince George et de la princesse Charlotte dans cette maternité.



Est-ce que ce sera un garçon ou une fille ? Quel sera le prénom ? Les pronostics vont bon train ! Comme son frère et sa soeur, le Royal Baby 3 aura certainement un prénom rendant hommage à un membre illustre de la famille royale. Les bookmakers anglais parlent des prénoms Arthur ou Henry pour un garçon, et Alice ou Mary pour une fille. A la rédaction, on mise sur un petit Arthur. Et vous ?