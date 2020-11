Votre garde-robe inspirée par Harry Styles, Marine Serre et Emily in Paris en 2020

2020 est et restera une année particulière marquée par une pandémie mondiale , des confinements en masse à travers la planète et de nombreux bouleversements, que ce soit dans nos modes de consommation ou notre façon d’aborder le travail.

La plateforme de recherche mondiale fait état de plus de 35.000 recherches mensuelles en moyenne en septembre pour les pièces vintage, ainsi qu’une hausse de 104% des recherches de mode en ligne incluant des mots associés aux vêtements d’occasion . D’ailleurs, et si vous profitiez du confinement pour passer à la seconde main ?

2020 aura également été marquée par une volonté des consommateurs de s’habiller plus éthique et responsable.

Le confinement a également eu un impact considérable sur notre dressing puisque grand nombre de consommateurs ont troqué leurs stilettos et leurs mocassins contre des chaussons et des baskets dès la fin du premier trimestre 2020. Le Covid-19 a effectivement fini d’achever le tailleur-pantalon et les stilettos !

Grand nombre de consommateurs ont troqué leurs stilettos et leurs mocassins contre des chaussons et des baskets - © Dia Dipasupil - AFP

Notons que les séries et documentaires "Normal People", "Au royaume des fauves" et "The Last Dance" ont également créé le buzz et influencé les recherches de pièces de prêt-à-porter et d’accessoires aperçus à l’écran.

Du côté des séries, c’est "Emily in Paris" qui décroche la palme cette année. Il faut dire que le drama de Netflix, qui a fait couler beaucoup d’encre, a mis le paquet en termes de looks. Du bob Kangol (+342%) au béret (+41%) en passant par les jupes Ganni (+289%), les vêtements portés dans la série ont fait l’unanimité auprès du public. Le chic à la française a visiblement encore de beaux jours devant lui.

Quelles tendances en 2021 ?

Si l’on s’intéresse aux pièces les plus populaires de l’année 2020, ce sont les masques qui gagnent haut la main. Les recherches pour la catégorie ont augmenté de 502% en une année seulement et le masque à logo du label Off-White a vu ses recherches augmenter de 496% entre janvier et mars. Protégé mais stylé, le mot d’ordre de l’année en somme.

Lire aussi : La doudoune d’intérieur va faire un carton cet hiver, on vous explique pourquoi

Outre les masques, ce sont des vêtements et accessoires décontractés qui ont fait l’unanimité, à l’instar des sandales Arizona de Birkenstock, du cabas shopping de Telfar ou encore des joggings Nike.

Après une année placée sous le signe du confort, du cocooning, voire de la protection, Lyst table sur un retour à des vêtements plus audacieux en 2021.

Une sorte de "version moderne des années folles" avec des coupes courtes et des teintes tranchées mais également une mode beaucoup plus engagée, que ce soit en matière de militantisme, de durabilité ou de vêtements non genrés.

Pour établir ce rapport, Lyst a analysé les comportements de plus de 100 millions de consommateurs qui cette année ont recherché et acheté leurs articles de mode en ligne auprès de 12.000 marques et boutiques. L’étude Year in Fashion prend en compte les recherches internationales sur Lyst et Google, les taux de conversion et de ventes, les mentions des marques et des produits sur les réseaux sociaux, ainsi que les statistiques d’engagement, depuis janvier 2020.

Pour consulter le rapport : Lyst.fr/year-in-fashion-2020