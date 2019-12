Les consommateurs devraient multiplier les initiatives éco-responsables en 2020 et ce, dans de nombreux domaines dont la mode, d'après le rapport Pinterest 100, qui donne un aperçu des tendances qui compteront l'année prochaine.

Pinterest met en lumière 3 grandes tendances: les robes de mariée d'occasion, la création à partir de déchets de l'océan et les vêtements d'occasion.

Au centre de toutes les attentions depuis plusieurs années, la consommation responsable sera toujours d'actualité en 2020 dans les secteurs de la décoration, du bricolage, et plus largement du lifestyle. La mode est bien évidemment concernée par le sujet avec des envies de matériaux recyclés, de vêtements de seconde main ou encore de modèles respectueux de l'environnement.

Vers une mode toujours plus responsable en 2020. - © kali9 - Getty Images

Le non genré et les nineties

Adoptée cette année par les plus grandes marques et enseignes de prêt-à-porter, la mode non genrée intéresse de près les consommateurs.

Cela se traduit par des envies de coupes de cheveux non genrées, de vêtements unisexes pour enfants ou encore de robes de mariée androgynes.

Autre tendance amorcée en 2019 dans la mode, les années 90 auront toujours la cote l'année prochaine auprès des fashion addicts. Les internautes sont tout particulièrement friands de chouchous (+6.309%), qui ont fait leur grand retour cette année, de barrettes à cheveux (+930%), de tenues de soirée inspirées par l'univers du hip-hop (+322%), de mode grunge (+292%) ou encore de streetwear (+277%). Une tendance qui touche également les domaines de la télévision et de la musique.

Le rapport Pinterest 100 des tendances 2020: https://newsroom.pinterest.com