Validé par les défilés, le petit noeud est l'accessoire de la saison

Le mois de la mode est bien entamé et cette saison, les accessoires capillaires d'écolières connaissent un regain d'intérêt. Le petit nœud, notamment, a fait une apparition sur le podium des plus grands défilés.

Jeremy Scott ne fait jamais les choses à moitié. Chez lui, la tendance est poussée à l'extrême et à New York, les mannequins arboraient sur la tête des nœuds oversize teintés de noir et de blanc.

La coiffeuse Alex Brownsell a adopté une approche similaire chez Ashley Williams à Londres, où des turbans décorés se terminaient par des nœuds façon cartoon.

Pour une approche plus discrète, on peut s'inspirer de Veronica Beard. Son défilé new-yorkais regorgeait de queues de cheval basses aux textures naturelles retenues par de luxueux rubans de satin. Plus nonchalants, les nœuds offrent ici un effet bohème chic.

La tendance s'interprète également de façon décontractée à Londres chez Molly Goddard, où d'épaisses queues de cheval étaient là aussi retenues par un bandeau noué.

Encore plus mini à New York chez Anna Sui, le nœud se niche dans des perruques colorées. Chez Gayeon Lee, quelques foulards de soie s'incorporent aux chignons pour un subtil clin d’œil.