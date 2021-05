Un déconfinement en Crocs ou en claquettes, sinon rien !

Comment se chausser à l'heure du déconfinement ? Après une année passée à plat, le plus souvent en chaussons, hommes et femmes ne feront pas le choix des talons et autres chaussures de ville pour le déconfinement, privilégiant des modèles assurant style (quoique...) et confort. Résultat, les Crocs, les sandales et les claquettes font leur grand retour sur le devant de la scène pour accessoiriser les looks post-Covid.