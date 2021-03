UGG se met au vert avec une première collection de chaussures à base de plantes

Pandémie mondiale oblige, les marques et créateurs ont accéléré la cadence pour proposer aux consommateurs des pièces de prêt-à-porter, des chaussures et des accessoires plus responsables. C'est le cas de la marque UGG, qui présente à son tour une première collection intégralement conçue à partir de matériaux naturels.

L'heure est au changement chez UGG ! La célèbre marque connue pour ses boots résistantes et confortables lance "Plant Power", une première collection entièrement confectionnée à partir de matériaux naturels garantissant un impact carbone nul. Un pas de géant qui témoigne de l'engagement pour une mode plus responsable.

Les modèles emblématiques en version éco-responsable

Trois des paires de chaussures les plus emblématiques de la marque, dont les sandales Fluff Sugar et les bottines Neumel Natural, se révèlent aujourd'hui sous un nouveau jour, beaucoup plus green, avec des matières récoltées de façon responsable.

Canne à sucre renouvelable, caoutchouc hévéa, chanvre naturel et fibres Tencel composent ces modèles, qui font la renommée de la griffe dans le monde entier.

"Chez UGG, nous nous engageons à faire notre part pour lutter contre le changement climatique. Notre équipe de conception s'est inspirée de nos styles emblématiques et a créé de nouveaux modèles faits de matériaux carbon-neutral et à base de plantes. La collection montre qu'il est possible de créer des modèles emblématiques de manière responsable et c'est une étape passionnante dans notre cheminement vers un avenir plus durable", explique Andrea O'Donnell, présidente de Deckers Brands.

A titre d'exemple, les sandales Fluff Sugar disposent d'une semelle extérieure en canne à sucre renouvelable, qui se substitue aux matériaux à base de pétrole, et de fausse fourrure fabriquée à partir de pulpe de bois transformée en fibres textiles. Le tout a été récolté sur des arbres cultivés dans des fermes certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC) et le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC).

Les modèles sont disponibles en boutiques et en ligne sur ugg.com.