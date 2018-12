Trois jeunes mannequins qui feront parler d'elles en 2019

Finn Buchanan

Si ce nom ne vous dit rien, mémorisez-le bien car vous entendrez forcément parler de cette top britannique l'année prochaine. La jeune femme de 16 ans, qui se distingue par ses cheveux très courts voire rasés, n'en est qu'à ses débuts dans le mannequinat mais devrait rapidement se faire un nom dans l'univers de la mode.

Elle a d'ailleurs déjà défilé à deux reprises pour la maison Miu Miu, et s'est fait remarquer sur de nombreux podiums pour la saison printemps-été 2019, dont ceux de Marc Jacobs, Maison Margiela, Coach, ou encore Matty Bovan. Autre fait et non des moindres, le mannequin fait partie de la liste "New Wave: Creatives" du British Fashion Council (BFC), qui récompense les 100 jeunes talents les plus inspirants de la planète.