"The Holiday" et "Love Hard", ces films de Noël qui influencent (aussi) votre dressing

Après les séries télévisées et les jeux vidéo, ce sont les comédies romantiques de Noël qui se révèlent être de véritables influenceuses mode. "The Holiday", "Love Hard" ou encore "Le Journal de Bridget Jones" comptent parmi les longs métrages incontournables qui vous aident à constituer votre dressing de fin d'année.

Le manteau de Cameron Diaz

La plateforme de recherche de mode mondiale Stylight s'est intéressée à l'impact de certains films de Noël cultes sur les recherches de vêtements sur ses plateformes internationales. Et le résultat est surprenant. Porté par Cameron Diaz et Kate Winslet, le film "The Holiday" compte parmi les fictions qui influencent vos habitudes vestimentaires. Ce sont plus spécifiquement les tenues portées par Cameron Diaz qui séduisent les téléspectateurs, à commencer par son iconique manteau en laine ou peau lainée, qui est à l'origine d'une hausse de 255% des clics pour la catégorie durant la période des fêtes. Le constat est le même pour son écharpe en cachemire blanche (+396%) et son bonnet en laine pastel (+373%).

Le pull moche de Colin Firth

Même son de cloche pour "Le Journal de Bridget Jones". Les essentiels mode, si on peut les nommer ainsi, de la plus célèbre des célibataires au monde semblent faire l'unanimité. Incontournable dans le long métrage, le fameux pull de Noël fait une foule d'adeptes avec une hausse de plus de 1000% des clics entre novembre et fin décembre. Et si cela tient sans doute davantage à la période, tout comme à la Journée internationale du pull de Noël, qui a lieu le 17 décembre, nul ne peut nier que cette tradition est aujourd'hui directement associée à la comédie romantique mettant en scène Renée Zellweger, Hugh Grant et Colin Firth. Dans la même veine, les pyjamas de Noël, que l'on voit également dans cet incontournable de Noël, font grimper les clics pour la catégorie de 614%, tout comme le pendentif en forme de cœur que porte Bridget (+162%).

La robe à fleurs de Nina Dobrev