Tendances mode : le "regencycore" va-t-il détrôner le homewear en 2021 ?

Le homewear a encore de beaux jours devant lui

On le sait, le homewear sera l'une des inspirations fortes de cette année 2021 en matière de mode. Amorcée en avril dernier, en plein confinement, la tendance a séduit bon nombre d'hommes et de femmes et devrait se poursuivre tout au long de cette année toujours marquée par la pandémie de Covid-19, et par une généralisation du télétravail dans de nombreux pays de la planète.

Les pièces homewear font en tout cas toujours l'unanimité en ce début d'année, comme le montre le dernier rapport de la plateforme de recherche de mode mondiale Lyst.

Les recherches de pyjamas d'inspiration couture ont augmenté de 56% depuis le mois de décembre, témoignant d'un intérêt croissant des consommateurs pour les vêtements combinant chic et confort.

On observe également un engouement pour les pyjamas en soie et en satin (+45%) mais les femmes ont également jeté leur dévolu sur des pièces qui peuvent autant servir à la maison qu'au travail. C'est notamment le cas des robes en maille et des robes pulls, dont les recherches ont augmenté de 30% depuis début janvier.