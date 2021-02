Tendances mode : chic et confort font toujours bon ménage.

Le homewear a encore de beaux jours devant lui mais on l'agrémente désormais d'une touche chic, élégante ou vitaminée. Une belle façon d'arrêter de se morfondre toute la journée dans son canapé et de se reprendre en main à l'approche du printemps et de l'été.

Exit pyjamas et joggings ! Après une année entière passée dans des vêtements plus que confortables - pour ne pas dire difformes -, la vie reprend plus ou moins son cours normal.

On essaie en tout cas d'utiliser sa garde-robe pour retrouver le moral, se faire plaisir et sourire à la vie malgré la crise sanitaire qui perdure et bouleverse toujours autant notre quotidien.