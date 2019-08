Tendances de l'été : l'imprimé animal pour des vacances sauvages

Les stars de la mode sont officiellement en vacances et l'on peut compter sur elles pour demeurer tendance, même loin des podiums.

Le mannequin Karlie Kloss s'affiche enjoué au bord de la piscine en bikini triangle, associé à des lunettes oversize et à de simples boucles d'oreilles.

Sofia Richie

Le mannequin Sofia Richie arbore un mignon bikini rose à imprimé animalier à l'occasion d'un périple dans les îles Turques-et-Caïques. La jeune femme a choisi un modèle crop top et non une coupe triangle classique. Les lunettes de soleil à l'allure futuriste renforcent l'originalité de son look.