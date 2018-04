Tendances boucles d'oreilles printemps-été 2018

Depuis l'Antiquité, les femmes attachent plus de grâce et de beauté à leur image à l'aide de boucles d'oreilles. Ce détail scintillant s'est élevé aujourd'hui au rang d'accessoire fétiche du prêt-à-porter. Pour coller à la tendance des défilés, on vous présente les dernières nouveautés. Tour d'horizon des boucles d'oreilles trendy en 2018 !

Les boucles d'oreilles XXL Après la popularité des bijoux délicats minimalistes, voilà qu'on voit dans les dernières collections des designers, le retour des boucles XXL. Les boucles d'oreilles surdimensionnées sont un très beau moyen de puncher un look sobre ou plus sérieux. C'est une manière de paraître habillée sans vraiment l'être. En effet, porter ce type de bijou dramatique peut faire passer n'importe quelle tenue de simple à chic. De tels bijoux peuvent vraiment transmettre l'esprit et l'humeur de toute époque et de style. Alors, exprimez-vous!

Tendance boucles d'oreille été-printemps 2018 - © CoffeeAndMilk - Getty Images Les perles Symbole de féminité et de la chic attitude, les perles vont vous ravir encore. Certaines femmes apprécient leur charme vintage, d'autres préfèrent les moderniser en l'associant à des tenues décontractées. Incontournables et intemporelles, elles sont le must de cette saison. Des billes nacrées à l'allure sage prennent de l'ampleur en déclinant des anneaux extraordinaires.

Tendance boucles d'oreille été-printemps 2018 - © Andry5 - Getty Images/iStockphoto Plastique chic Goutte d'eau limpide, pampille de cristal, détails ciselés, verre soufflé et monté en collier. Les accessoires de la saison jouent le jeu de la transparence pour mieux laisser l'éclat de la lumière caresser le relief de ces bijoux cristallins.

Tendance boucles d'oreille été-printemps 2018 - © CoffeeAndMilk - Getty Images La boucle d'oreille graphique Les tendances de l'hiver 2018 offrent à la femme moderne l'occasion d'être elle-même. Un jour elle est flamboyante, le suivant elle se montre beaucoup plus structurée. La mode est à son image et le bijou est le baromètre de cette diversité. Une des grandes tendances du moment est la boucle d'oreilles au volume épuré, en plaqué or brossé. Que l'on porte seule, pour les plus imposantes, ou en paires pour les plus fines. C'est une tendance assez forte en terme de style, mais c'est indéniable, elle donne à une tenue un vrai plus, une vraie différence.

Tendance boucles d'oreille été-printemps 2018 - © CoffeeAndMilk - Getty Images Le violet foncé à l'honneur La couleur de l'année 2018 est l'ultra-violet. Cette nuance de violet dramatiquement provocatrice signifie originalité, ingéniosité et esprit visionnaire. Vous allez retrouver cette nuance partout cette année, que ce soit en matière d'accessoires, de mode ou de beauté. Les experts en bijoux suggèrent ainsi de compléter votre collection de boucles d'oreilles par quelques modèles dans des tons de violet.

Tendance boucles d'oreille été-printemps 2018 - © Sofia Zhuravets - Getty Images/iStockphoto Boucle d'oreille manchette C'est une sorte de parure que vous pouvez porter même sur les oreilles non percées. L'avantage de ce type de bijoux réside dans le fait que le lobe de l'oreille ne souffre pas sous le poids des éléments décoratifs. Et selon les tendances 2018, les boucles d'oreilles manchette devraient inclure des éléments de géométrie et de petits pendentifs. Les couleurs doivent être brillantes et juteuses. Parmi les matériaux, les designers préfèrent le plastique, les métaux, les perles et les grandes pierres semi-précieuses ou les strass.

Tendance boucles d'oreille été-printemps 2018 - © Ganna Gavenko - Getty Images/iStockphoto Les créoles revisitées Revenues dans les bonnes grâces des couturiers, les créoles troquent leurs origines bohèmes pour une esthétique contemporaine résolument citadine, s'accommodant allègrement de détails métalliques, d'incrustations précieuses ou de superpositions géométriques.