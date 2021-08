Tendance mode : qu'est-ce que le goblincore ?

Si vous aimez les champignons, et pas seulement dans votre assiette, vous serez sans doute séduit par la tendance mode du moment, le goblincore. Des réseaux sociaux aux plateformes de e-commerce, les vêtements et accessoires épousant cette inspiration semblent faire le plein d'adeptes depuis plusieurs mois maintenant. Mais qu'est-ce que c'est ? On vous dit tout sur cette tendance qui rend hommage aux plus belles imperfections de la nature.

Champignons, terre et boue : le côté obscur de la forêt

Des mois qu'on assiste impuissant à l'avènement du moche et du ringard dans l'univers de la mode et l'été n'aura visiblement pas réussi à atténuer l'ampleur du phénomène. Car une autre tendance, pas moche mais mystérieuse, si ce n'est très étrange, semble d'ores et déjà pointer le bout de son nez, Le goblincore est la mise en scène d'éléments issus de la nature, et plus particulièrement de la forêt, jusqu'alors délaissés pour leur aspect peu ragoûtant. Imaginez-vous en pleine forêt, de préférence durant la saison automnale et la nuit (histoire de bien planter le décor) au beau milieu d'une nature sauvage qui inspire aussi bien la peur que l'admiration. C'est ce que l'on ressent lorsque l'on pense au goblincore, que The Guardian, qui s'est aussi penché sur la tendance, associe aux mots "chaos", "terre" et "boue". Vous l'aurez compris, on est sur ce qu'il y a de plus sombre dans la nature, en opposition au cottagecore, la tendance phare de 2020, qui s'apparentait à un retour aux sources, à la terre, mais avec un aspect bien plus positif.

Couleurs neutres et matières naturelles

Cela se traduit par une multitude de motifs, d'imprimés, voire de broderies (et même d'objets décoratifs) de champignons, de mousse, de grenouilles, de crapauds, d'escargots, d'elfes, de vers de terre, d'os et même de crânes d'animaux. On est loin des strass et des paillettes mais c'est justement cette célébration de l'imperfection et cette volonté de moins prêter attention à son apparence qui semblent séduire les consommateurs en cette période toujours incertaine, comme le souligne le média britannique. Plus concrètement, on s'en doute, les couleurs sont tout sauf flashy. On retrouve du noir et du blanc mais aussi et surtout des couleurs inspirées par la nature et la terre (vert, marron, beige, rouge foncé...), tout comme des matières naturelles. On privilégie également des pièces amples et de la superposition. Autrement dit, on s'habille pour partir à l'aventure et pas pour se rendre à l'ultime soirée blanche de la saison à Mykonos.

La tendance touche aussi le secteur de la beauté