Tendance de l'été : les couvre-chefs sont à la fête

Le mannequin Victoria's Secret sait reconnaître la valeur d'un large chapeau de paille, à la fois chic et décontracté avec ses bords effilochés. Pour plus de glamour, la jeune femme arbore d'imposantes boucles d'oreilles dorées.

Bella Hadid

Le bandana est un accessoire de plage très pratique, comme le prouve Bella Hadid. En plus de protéger du soleil, foulards et bandanas ont le chic pour rendre un look de plage plus intéressant.