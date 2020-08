A l'approche de la rentrée, Paris Modes Insider décrypte les nouvelles tendances de l'automne-hiver 2020/21 vues sur les podiums de New York, Londres, Milan et Paris en début d'année.

Pas de place pour les looks ternes cette saison, on mise sur une palette vibrante avec du rouge passion, en total look principalement mais aussi en association avec du noir, mat ou vernis, qui se décline sur les essentiels du vestiaire féminin comme la robe ou le tailleur-pantalon.