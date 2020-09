Tendance Automne-Hiver 2020/21 : la cape, la pièce mode de la rentrée !

A l'heure de la rentrée, Paris Modes Insider décrypte les nouvelles tendances de la saison automne-hiver 2020/21 vues sur les podiums de New York, Londres, Milan et Paris en début d'année. La cape fait partie des pièces stars de l'hiver, se révélant comme la parfaite alternative au manteau classique. Élégante et confortable, elle se décline tour à tour en version unie, à carreaux, à franges, ou encore agrémentée d'une capuche.