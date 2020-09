A l'heure de la rentrée, Paris Modes Insider décrypte les nouvelles tendances de l'automne-hiver 2020/21 vues sur les podiums de New York, Londres, Milan et Paris en début d'année. Cette saison, les tenues se parent de nombreux embellissements avec des finitions de bijoux et de broderies. On les retrouve en plastrons, en cols, mais aussi sur les rebords et les fermetures des pièces fortes de l'automne.