Tailleur-pantalon, robe vintage: le mariage fait fi des conventions en 2020.

Exit les robes de mariée, le tailleur-pantalon séduit de plus en plus les "bride to be"? comme le révèlent les dernières tendances présentées par la plateforme de ventes en ligne Etsy.

D'une façon générale, le mariage traditionnel semble vivre ses dernières heures: les jeunes couples privilégient leurs centres d'intérêt et leurs convictions personnelles.