Size-inclusive, ça veut dire quoi ?

Vous n'avez jamais vraiment compris ce que signifiait "plus-size" ou "body positive" ? Pas de problème, ces termes sont amenés à disparaître au profit de "size-inclusive", un mot qui renvoie bien plus à la notion de diversité en termes de tailles et de morphologie et qui devrait s'installer progressivement dans le paysage de la mode féminine.

Si les acteurs du prêt-à-porter se réinventent actuellement au profit d'une mode plus respectueuse de l'environnement et du bien-être animal, la question de la diversité est également au centre de tous les intérêts.

Sexe, genre, orientation sexuelle, couleur de peau ou origine sont de plus en plus pris en compte par les grandes maisons et créateurs lors de l'élaboration de leurs collections.

Les mensurations, un sujet délicat dans le secteur de la mode, font également couler beaucoup d'encre au point de pousser les marques à proposer des vêtements adaptés à (absolument) toutes les femmes.