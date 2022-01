Sexy ou colorée, la robe de mariée s'éloigne des grands classiques

Malgré la recrudescence des cas de Covid-19 dans le monde, les mariages devraient repartir de plus belle en 2022 avec de nouvelles tendances en matière de mode nuptiale. En quête d'extravagance et de changement, les femmes se détournent des robes traditionnelles pour embrasser un style plus audacieux et sexy, puisant parfois l'inspiration dans les séries télévisées à succès.