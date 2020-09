SecondHandSeptember : êtes-vous prêt à relever le défi ?

Exit la fast fashion, bonjour la seconde main. C'est le principe du défi #SecondHandSeptember, lancé début septembre par l'ONG Oxfam. Son principe ? On arrête d'acheter des vêtements neufs en septembre et on se dirige vers des vêtements d'occasion.

Friperies, location de vêtements, troc en ligne... Heureusement, les solutions pour s'habiller de manière plus éco-responsable ne manquent pas.

Vous avez conscience de l'impact polluant colossal que représente l'industrie textile (1,2 milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an) et souhaitez revoir vos habitudes de consommation en matière de vêtements ?

Participer au défi #SecondHandSeptember lancé par Oxfam est un bon début. Le principe : s'abstenir d'acheter des vêtements neufs pendant tout le mois de septembre et mettre le cap sur les vêtements d'occasion.

Pour s'accoutrer tout en disant stop au gaspillage vestimentaire, on commence par les solutions classiques : grand tour des fripes, troc en ligne... Mais pourquoi ne pas pousser plus loin en se familiarisant avec le concept de penderie partagée ?

Ce service de location de vêtements fonctionne un peu à la manière d'une bibliothèque : on emprunte des vêtements pour une durée déterminée avant de les rendre et de s'en procurer d'autres. C'est notamment le cas de "Un trésor dans mon placard", fondé par la dijonnaise et éco-designer Laurie Raphalen en janvier dernier. Au premier étage de ce local, habits et accessoires sont à portée de main après souscription à un abonnement mensuel.

Et si on craque pour un vêtement au point de ne plus vouloir le rendre, il est parfois possible de l'acheter pour une somme modique. C'est ce que propose Pandri, une penderie partagée dont le principe est simple : "Tu amènes les vêtements qui ne te plaisent plus et nous les échangeons sous forme de points. Ces points te permettront d’acquérir de nouvelles pièces, apportées par les autres troqueuses."

Pour quantifier ses besoins en vêtements, on peut aussi s'inspirer de la blogueuse américaine Caroline Joy et de sa "capsule wardrobe", soit une garde-robe qui se limite au strict nécessaire, tout en veillant à y intégrer uniquement des tenues et des accessoires que l'on pourra associer avec style. Bref, tout un art !