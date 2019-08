Rotin, paille ou osier : les sacs en fibres naturelles ont toujours la cote

L’influenceuse et mannequin Rocky Barnes a choisi le chic d’un sac graphique en fibres naturelles pour accessoiriser sa robe estivale recouverte de fleurs. Ce modèle se démarque par une base rectangulaire, très fonctionnelle, qui évolue en une forme arrondie pour s’achever par deux fines anses. Un accessoire qui peut se révéler casual avec des chaussures plates, ou plus chic que jamais avec une paire de stilettos comme le montre la célèbre blogueuse.

Version colorée comme Izabel Goulart

Izabel Goulart ne jure que par la couleur cet été, enchaînant les looks néon, les imprimés acidulés, et les motifs tie & dye. Ses accessoires ne font pas exception et adoptent eux aussi des teintes pop. Sous le soleil de Mykonos, en Grèce, la belle présente une version vitaminée du sac en fibres naturelles, avec une face déclinée en un arc-en-ciel de couleurs translucides. Un modèle qui accessoirise une tenue presque trop sage pour la trentenaire : une brassière à fines bretelles, un short et des claquettes.